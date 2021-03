Florida inició vacunación contra COVID-19 en mayores de 50 años

(NOTICIAS YA).- Este lunes comenzó la inmunización de adultos de 50 años o más a lo largo de Florida, tal como lo autorizó la semana pasada el gobernador del estado, Ron DeSantis. Sin embargo, el único condado de la entidad que inició también la inoculación contra el coronavirus, ampliando su elegibilidad, fue el de Orange, recibiendo a pacientes de 40 años o más.

Aunque el anuncio de Jerry Demings, alcalde del condado de Orange, no haya sido del agrado del gobernador del estado, sobre reducir a mayores de 40 años la elegibilidad de la vacuna contra el COVID-19, Demings asegura guiarse por los lineamientos presidenciales, asegurando que el objetivo principal de la Casa Blanca es haber inmunizado a todos los adultos para el próximo primero de mayo.

Asimismo, el condado Orange cuenta con un nuevo centro de vacunación contra el COVID-19, ubicado en el complejo deportivo South Orange, que ofrecerá 500 dosis hasta este martes sin cita.

