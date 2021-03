Miami Beach extiende toque de queda hasta abril

(NOTICIAS YA).- Luego de que multitudes desordenadas causaran destrozos en Miami Beach durante la semana de vacaciones de primavera y se declarara un toque de queda el pasado sábado, ahora las autoridades han extendido la medida hasta el próximo 12 de abril.

Funcionarios de Miami Beach acordaron extender el toque de queda para evitar más enfrentamientos y posible propagación del COVID-19 entre los numerosos grupos de personas que se registraron durante esta semana de vacaciones, mejor conocidas como "Spring Break", en la cual se realizaron múltiples arrestos durante el fin de semana por desacato a la ley, entre otros cargos.

Fue el pasado sábado cuando se declaró un toque de queda en Miami Beach desde las 8:00 p.m, hasta las 6:00 a.m, la cual no fue acatada por algunas personas que se vieron involucradas en riñas y resistencia a la policía, así como envueltos en actos violentos en contra de los oficiales.

Vídeo cortesía Lyan Babilonia. Ubicación: Zona residencial a la altura de la 10th Avenue y la Meridian Avenue en South Beach, Miami.

Ante esto, solo a vehículos oficiales y de emergencia, o a personas entregando alimentos se les permitirá transitar por la popular zona de South Beach durante las horas de cierre, según el comunicado.

Por otra parte, Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, indicó a CNN que la medida del estado de emergencia fue emitida por la incontrolable multitud de personas que llegaron a la ciudad.

City of Miami Beach Updates State of Emergency Relating to the High Impact Period — Eastbound Causeway Closures Move to 10 p.m. and Delivery Services May Continue Past Midnight

El Departamento de Policía de Miami Beach informó que desde el viernes realizaron 50 arrestos con 8 armas de fuego confiscadas:

#YourMBPD is working hard to keep our community safe. Since Friday, we have made over 50 arrests and confiscated 8 firearms. We'd like to thank all of our partner law enforcement agencies for their efforts and support.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 21, 2021