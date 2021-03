Nuevos cargos contra líder de los Proud Boys por participar en ataque al Capitolio

(NOTICIAS YA).- Un residente de Florida Central, que pertenece al polémico grupo Proud Boys, enfrenta nuevos cargos por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, a principios de año.

Los fiscales federales presentaron nuevo cargos con Joseph Biggs. Entre estos destacan incluyen obstrucción de un procedimiento oficial, obstrucción de la aplicación de la ley, destrucción de propiedad del gobierno y conspiración. Además pidieron que se revoque el derecho a fianza ya que lo consideran un peligro para la población ya que podría comenter actos similares a los que sembraron el caos el 6 de enero. Biggs fue liberado sin pagar ninguna fianza tras el primer arresto.

A number of people involved in the violence at the U.S. Capitol on January 6 are still at large. Help the #FBI apprehend them. If you recognize this individual, submit a tip at https://t.co/iL7sD5efWD. When you leave a tip, reference photo 265. pic.twitter.com/bgazUpn6qm

— FBI (@FBI) March 19, 2021