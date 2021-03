Reportan tiroteo activo en supermercado King Soopers en Colorado

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Colorado están reportando a un tirador activo dentro de un supermercado King Soopers, por lo que alertan a la población a evitar el área mientras intentan contener la situación.

El Departamento de Policía de Boulder informó por medio de su cuenta de Twitter sobre un tirador activo en Table Mesa, junto a la autopista 93.

Decenas de agentes rodearon el supermercado e incluso utilizaron la escalera de un camión de bomberos para acceder al edificio por medio del techo.

LEE: Acusan de homicidio capital a adolescente que realizó tiroteo escolar

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021