Republicano acusado de agresión sexual acepta "toda la responsabilidad"

(NOTICIAS YA).- El legislador republicano Tom Reed, de Nueva York, ofreció disculpas y asumió “toda la responsabilidad” por las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Reed también anunció el domingo que no buscará un cargo en 2022, después de que finalice su período actual en el Congreso. Sin embargo, la anterior situación no sería la razón, sino por un compromiso de permanecer “solo” por seis periodos en la Cámara de Representantes.

En un comunicado, Reed afirmó que no sabía de las acusaciones de Nicolette Davis antes de que estas formaran parte de un artículo del Washington Post publicado la semana pasada.

“Escucho su voz y no la descartaré. Reflexionando, mi descripción personal de este evento es irrelevante”, dijo Reed.

“En pocas palabras, mi comportamiento le causó dolor, le mostró falta de respeto y no fue profesional. Me equivoqué, lo siento y asumo toda la responsabilidad”, expresó el republicano.

“Esto ocurrió en un momento de mi vida en el que estaba luchando. Al ingresar al tratamiento en 2017, reconocí que soy impotente ante el alcohol. Ahora me estoy acercando a los cuatro años de ese viaje personal de recuperación de toda la vida. Esto de ninguna manera es una excusa para nada de lo que he hecho. De acuerdo con mi recuperación, me apropio públicamente de mis acciones pasadas, ofrezco estas enmiendas y me disculpo humildemente de nuevo con la Sra. Davis, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y a todos ustedes”, añadió Reed en su comunicado del domingo.

Davis detalló al Post en la historia publicada el viernes que los hechos ocurrieron en un bar de Minneapolis en 2017.

Reed estaba borracho cuando puso su mano en la espalda de la mujer y luego su mano fuera de su blusa, le desabrochó el sostén y luego movió su mano hacia su muslo.

“Un congresista borracho me está frotando la espalda”, decía el mensaje de texto que le envió a un amigo y compañero de trabajo esa noche de 2017, según relató Davis al Washington Post.

Ella añadió que le pidió ayuda a la persona que se encontraba a su lado derecho, quien posteriormente apartó a Reed de la mesa y lo sacó del restaurante.

Cabe destacar que Reed inicialmente negó cualquier acusación de conducta sexual inapropiada en un comunicado a CNN el viernes, después de que se publicara la historia. “Este relato de mis acciones no es exacto”, aseguró entonces.

*Con información de CNN

