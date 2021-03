VIDEO: Un meteorito fue visto en la Costa Este de los Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- Ls imágenes de un meteorito han dado la vuelta en las redes sociales, y es que aunque algunos no creían lo que sus cánaras de seguridad captaron, la sorpresa fue grande, todo ocurrió en las primeras horas del domingo.

En son de broma un residente de Pittsburgh en Pennsylvania, muestra su video en el que dice: "solo un meteoro explotando sobre Pittsburgh esta noche. No es gran cosa".

Otra persona esta vez desde Ohio, describió lo ocurrido en otro tweet: @Brian_Metzer: "hola @RayPetelinWx, un meteorito interesante o algo que acaba de pasar sobre nuestra casa en de Ohio. ¡Pasó a ver cuando salí en el camino de entrada! Estaba cerca, grande, casi azul. Me tomó por sorpresa". ¡Escalofrío!

Hey @RayPetelinWx interesting meteor or something just shot over our house in Ohio Township. Happened to see as I walked out in driveway! It was close, big... almost blue looking. Caught me by surprise. Chill inducing!

— Brian Metzer (@Brian_Metzer) March 21, 2021