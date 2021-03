3 residentes de Alexandria fueron amarrados, agredidos y víctimas de robo

(NOTICIAS YA).- En Alexandria a punta de pistola, tres residentes fueron amarrados, agredidos y asaltados en una zona con alta población hispana, los sospechosos continúan prófugos de la justicia robando la tranquilidad de los vecinos del área.

Momentos de pánico vivieron 3 residentes de Alexandria, Virginia el Viernes a eso de las 11:30 de la noche según explica la portavoz del departamento de la policía.

Amanda Pega, portavoz de la policía de Alexandria dijo “nuestros oficiales respondieron a una llamada de emergencia donde reportaron un robo a mano armada. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena hallaron a los 3 hombres amarrados. Estos indicaron que habían sido asaltados”.

Esto ocurre en momentos en los que la ola de robo de autos continúa aumentando de manera alarmante en nuestra región. En Alexandria tan solo en lo que va del año ya se han registrado 39 robos de vehículos. Ante esto las autoridades recalcan lo siguiente.

Según la policía de Alexandria la investigación continúa en curso. Aún no han revelado la identidad de las víctimas ni tampoco la descripción de los sospechosos. No obstante, aseguran que no existe alguna amenaza hacia la comunidad. Piden su colaboración con cualquier información que ayude a esclarecer los hechos llamando al (703)-746-4444.