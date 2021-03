Abren dos centros nuevos de vacunación contra COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-Líderes del condado de San Diego anunciaron dos nuevos sitios de vacunación COVID-19 que abrirán a partir de este martes en el Viejas Arena de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU, por sus siglas en inglés) y Consulado General de México en San Diego.

A través de una asociación entre SDSU y el condado, Viejas Arena estará abierto de martes a sábado de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Se requieren citas y la disponibilidad depende del suministro de vacunas, que sigue siendo limitado en todo el estado y la nación.

Two new COVID-19 vaccination clinics are opening in the region and will take measures to focus on people in communities hit hardest by the pandemic.https://t.co/WadJWZ3WLo

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) March 23, 2021