Michelle Obama se rodea de celebridades para proteger el voto

(NOTICIAS YA).- La ex primera dama Michelle Obama y celebridades como Tom Hanks, Tracee Ellis Ross y Kerry Washington están pidiendo a los estadounidenses que alienten a sus senadores a apoyar un amplio paquete que busca frustrar los esfuerzos de los legisladores estatales republicanos para frenar el acceso al voto.

En una carta abierta publicada el martes por When We All Vote, organización que Obama copreside y dedicada al registro de votantes, la ex primera dama y una lista de firmantes famosos instan a “los estadounidenses de conciencia y buena voluntad a unirse a nosotros para defender el derecho al voto y poner el poder más firmemente en manos del pueblo”.

“Le pedimos que se una a nosotros pidiendo a sus senadores que aprueben la Ley Para el Pueblo de inmediato”, se lee en el documento.

La “For the People Act” (S1) tiene como objetivo ampliar el acceso al voto en todo el país. Esta ley prohibiría a los estados restringir la capacidad de votar por correo e incluye medidas para proteger contra la injerencia extranjera en las elecciones, entre otras.

Aunque la ley fue aprobada por la Cámara a principios de este mes, es probable que encuentre un obstáculo en el Senado pues no está claro si hay suficiente apoyo republicano para superar un obstruccionismo.

El impulso de When We All Vote se produce cuando las legislaturas estatales controladas por los republicanos se están moviendo rápidamente para restringir el acceso al voto en sus estados, con más de 250 proyectos de ley para frenar o complicar el acceso a las urnas presentados en 43 legislaturas estatales a partir del 19 de febrero, según el Brennan Center for Justice.

“Este proyecto de ley histórico es la legislación de derechos civiles más crítica desde el Movimiento de Derechos Civiles”, dijo el grupo en un comunicado.

“No se trata de elegir un partido o un tema sobre otro. Se trata de reformas de sentido común y mejores prácticas que hacen que nuestra democracia sea más abierta, más justa e inclusiva”, indica el documento, que cuenta entre sus firmantes a Alicia Keys, Jada Pinkett Smith, Laverne Cox, Joe Jonas, Leonardo DiCaprio, Carmelo Anthony y José Andrés.

El Comité de Reglas del Senado sostendrá una audiencia el miércoles para discutir esta ley.

