Nuevo Centro de Vacunación abrirá en el 65th Infantry Veterans Park

(NOTICIAS YA).- El 65th Infantry Veterans Park en Buenaventura Lakes se abrirá como un sitio nuevo de vacunación contra el COVID-19, a partir del jueves, 25 de marzo.

“Este sitio es vital para vacunar a más residentes en Osceola,” dijo la comisionada de Osceola, Viviana Janer.

Con una capacidad de 200 vacunas al día, el sitio gratuito, sin cita previa, será administrado por Curative bajo la dirección del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Osceola y la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Osceola. El sitio estará abierto los siete días de la semana de 9 a.m. a 7 p.m. -- o hasta que se acaben las vacunas del día. Se espera que el sitio permanezca abierto hasta finales de mayo.

Se espera que el clima del jueves sea considerablemente caliente, en los 90 grados, por lo que se alienta a las personas que asistan al evento a hidratarse, usar ropa adecuada, protector solar, sombreros y/o paraguas.

