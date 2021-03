Tirador de Colorado podría sufrir enfermedad mental, según su hermano

(NOTICIAS YA).- El motivo detrás del tiroteo que dejó a 10 personas muertas, incluyendo un policía, en un King Soopers en Boulder, Colorado, aún es un misterio, pero nueva información entorno al tirador surge mientras las autoridades investigan.

El sospechoso del tiroteo ha sido identificado como Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, quien al parecer podría sufrir alguna enfermedad mental, de acuerdo con declaraciones de su hermano.

Ali Aliwi Alissa, de 34 años y hermano del sospechoso, destacó que Ahmad podría sufrir de una enfermedad mental, además detalló que durante su etapa como estudiante fue acosado por ser musulmán, según relató a CNN.

El acoso sufrido en la escuela puedo contribuir a que él fuera “antisocial”, destacó el hermano del sospechoso.

Alrededor de 2014, Ahmad sintió que era perseguido y se volvió cada vez más “paranoico”, al punto en que puso cinta adhesiva sobre la cámara de su computadora para bloquear a cualquiera que creyera que lo estaba siguiendo, según detalló Ali.

“Siempre sospechó que alguien estaba detrás de él, que alguien lo perseguía”, dijo Ali Alissa.

“Lo vigilamos de cerca cuando estaba en la escuela secundaria. Él decía, ‘alguien me está persiguiendo, alguien me está investigando’, y nosotros decíamos, ‘vamos hombre, no hay nada’… Se estaba aislando”, agregó.

El hombre destacó que quedó desconcertado al saber que su hermano era el sospechoso del tiroteo, pues asegura que nunca antes lo escuchó amenazar con violencia, además de que no era una persona muy involucrada en la política o en la religión.

“Todo me sorprendió, nunca pensé que haría algo así, nunca pensé que mataría a alguien”, dijo.

Además, destacó que no sabía que su hermano tuviera un arma y asegura que nunca había tenido una. De acuerdo con nuevos detalles revelados, Ahmad compró el rifle con el que perpetró el ataque el pasado 16 de marzo.

La familia Alissa emigró de Siria en 2002 y ha vivido en el área de Arvada desde 2014.

Las autoridades registraron la residencia que compartía Ahmad con dos de sus hermanos y ambos fueron interrogados este martes alrededor de las 5 de la mañana.

“Registraron cada rincón, cada prenda de vestir”, destacó el hermano mayor del sospechoso.

Ahmad Alissa asistió a Arvada West High School desde marzo de 2015 hasta mayo de 2018, según un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson.

La página de Facebook de Alissa, que ya fue eliminada y cuya autenticidad fue confirmada por su hermano y un compañero de la escuela secundaria, muestra publicaciones que dicen que creía que su antigua escuela secundaria había estado hackeando su teléfono.

Ahmad fue detenido alrededor de una hora después de los primeros reportes del tiroteo. Los investigadores han destacado que no había indicios de consumo de alcohol o drogas, de acuerdo con CNN.