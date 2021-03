Tras 2 masacres, se renueva debate de control de armas en el Congreso

(POLÍTICA YA). – Primero fue en Atlanta, Georgia. Luego fue en Boulder, Colorado.

Las dos últimas masacres en menos de una semana que mataron a 18 personas revivió en Washington este martes el debate sobre la necesidad de mayor control de armas en Estados Unidos.

Identifican a sospechoso del tiroteo que dejó 10 muertos en Colorado

"Este Senado debe y seguirá adelante con la legislación para ayudar a detener la epidemia de violencia armada", dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata del Senado, poco después de conocerse la magnitud de la tragedia en Boulder donde un hombre armado con un arma semi automática mató a 10 personas, incluyendo a un policía, en un supermercado.

We are closely monitoring the situation on the ground in Boulder, Colorado.

I’m praying for the Boulder community and the first responders. I'm mourning for those we've lost.

This Senate must and will move forward on legislation to help stop the epidemic of gun violence. https://t.co/PrTeQeiw6F

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 23, 2021