Así es el calendario del Orlando City SC en la temporada 2021 de la MLS

(NOTICIAS YA).- A menos de un mes para el inicio de la temporada de fútbol de la Major League Soccer (MLS, siglas en inglés), los Leones ya conocen las fechas en las que se enfrentarán a sus rivales para esta ilusionante temporada 2021.

El City abrirá con un partido de máxima rivalidad. El 17 de abril, a las 3p.m. se enfrentarán a Atlanta United FC en el Exploria Stadium, un partido que se podrá ver por UniMás/TUDN y Twitter.

Para comenzar la temporada 2021 de la MLS, el Exploria Stadium operará a una capacidad reducida con acceso garantizado para los miembros con boletos de temporada y los titulares de paquetes de boletos parciales.

Los Leones aparecerán en al menos 10 partidos televisados a nivel nacional durante la temporada 2021 en las cadenas de ESPN, FOX y Univisión. Los seguidores de Florida Central podrán sintonizar todos los partidos transmitidos localmente en FOX 35 PLUS (WRBW, Ch.65) o transmitirlos en vivo en LionNation TV con una membresía LionNation Premium.

El calendario local se destaca por las visitas del ganador del Supporters 'Shield de 2020, Philadelphia Union, complementadas por dos visitas tanto del Atlanta United como del rival intraestatal Inter Miami CF. City. Recibirá al Union el jueves 22 de julio en un partido televisado a nivel nacional por ESPN, antes de recibir a Atlanta en el Exploria Stadium por segunda vez solo ocho días después, también por ESPN. Los Leones viajarán al Inter Miami CF Stadium el viernes 25 de junio, antes de recibir a Miami por primera vez el miércoles 4 de agosto.

El entrenador Oscar Pareja hará su primer viaje al Yankee Stadium como míster del City, contra el eterno rival, el Club New York City FC el domingo 25 de julio, antes de llevar al Club al West End Stadium del FC Cincinnati por primera vez. El equipo de Orlando también visitará el segundo estadio nuevo de la Conferencia Este en 2021, programado para un partido contra los campeones de la Copa MLS 2021 Columbus Crew SC en el Crew Stadium el miércoles 27, de octubre.

Let's have a closer look at the year ahead 🔍@orlandohealth | #VamosOrlando

