Cadáver hallado en Landover corresponde a joven desaparecido

(NOTICIAS YA).- Una familia centroamericana en Prince George's clama por justicia y pide la ayuda de la comunidad tras el macabro hallazgo del cuerpo de su hijo que estuvo desaparecido más de un mes.

Hace semanas ante nuestras cámaras, la madre de Danny Fernando Almendarez, de 21 años, clamaba por ayuda para localizar a su hijo, pero lamentablemente la historia no tuvo un final feliz pues el cuerpo del joven fue encontrado en un Riachuelo justo en Kentland Park, muy cerca de su vivienda.

Se conoció extraoficialmente que al momento de su hallazgo sólo la cabeza y los brazos del joven estaban sumergidos en el riachuelo, debido al estado de descomposición del cuerpo, Almendarez fue identificado por un tatuaje que tenía en su cadera.

La policía de parques de Maryland investiga si se trató de un accidente o de un crimen, aunque se determinó que el ahogamiento fue la causa de la muerte, la familia no descarta que Almendarez pudo haber sido asesinado.

La madre de la víctima dijo: “yo no creo que el solito se haya ido a meter allí. Él no tenía nada que hacer ahí. Yo siento como que algo le hicieron y lo fueron a tirar ahí. Y pensar que yo me traje a mis hijos de Honduras para que estuviera bien y no me explico como paso esto”

Con tan solo 13 años, el joven llegó a estados unidos huyendo de la violencia en Honduras, con el sueño de trabajar y progresar pero su familia lo recuerda como una persona amorosa y hogareña.

Las investigaciones por la muerte de Danny Almendarez avanzan, pero usted podría ser clave para la resolución de este caso… si tiene información puede llamar al 301-949-8010.

Los familiares desean enviar el cuerpo a Honduras pero no cuentan con los recursos necesarios, en parte porque la madre de la víctima padece una enfermedad crónica. Por ello, apelan al corazón de nuestros televidentes y piden la ayuda de comunidad a través de la página de Gofundme.