DEA alerta sobre metanfetamina similar a medicamento para niños

(NOTICIAS YA).- Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) han decomisado pastillas de metanfetamina similares a las píldoras recetadas a niños con diagnóstico de hiperactividad y déficit de atención, por lo que alertan tanto a padres como a maestros.

La agencia federal advirtió que los carteles mexicanos están imitando el diseño de las pastillas “Adderall”, un medicamento recetado para niños con trastornos de conducta.

Las pastillas de metanfetamina, con la forma y color de las píldoras médicas, tendrían como objetivo “volver adicto a un mercado más joven”, de acuerdo con la DEA.

Jon DeLena, director de la DEA, informó que se han encontrado las falsas pastillas de color naranja en varias áreas de Nueva Inglaterra, sobre todo en New Hampshire.

“Son mortales”, aseguró el funcionario, destacando que se trata de una nueva estrategia por parte de los narcotraficantes para llegar a los más jóvenes.

.@DEANEWENGLAND Warns Public about counterfeit #Adderall pills made entirely with #Methamphetamine. We want Parents, Coaches, Teachers & Faith Based Practitioners to know these are out on the street being sold illicitly! @DEAHQ: Can you spot the fake? pic.twitter.com/VUsHY8JP2N

— DEANewEngland (@DEANEWENGLAND) March 19, 2021