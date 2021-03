El control de armas, ¿amenaza la Segunda Enmienda de la Constitución?

(POLÍTICA YA). – La vicepresidenta Kamala Harris criticó este miércoles a los republicanos por promover la "falsa opción" de que las propuestas de leyes de control de armas en el Congreso significan deshacerse de la 2da Enmienda de la Constitución.

"Es hora de que el Congreso actúe y detenga las decisiones falsas", dijo Harris durante una entrevista con la cadena CBS. "No se trata de deshacerse de la Segunda Enmienda. Se trata simplemente de decir que necesitamos leyes razonables de seguridad de armas. No hay ninguna razón por la que tengamos armas de asalto en las calles de una sociedad civil. Son armas de guerra. Están diseñados para matar a mucha gente rápidamente".

Los comentarios de la vicepresidenta se producen dos días después de la segunda masacre en Estados Unidos en menos de una semana, cuando un hombre armado mató a 10 personas en un supermercado de Boulder Colorado. Días antes, otro hombre armado causó la muerte de 8 personas en Atlanta, Georgia.

Este martes, el presidente Joe Biden instó al Senado a aprobar dos proyectos de ley que ya pasaron en la Cámara de Representantes. Uno, requiere verificaciones de antecedentes universales en todas las ventas comerciales de armas. La otra extendería el período de revisión para las verificaciones de antecedentes de tres a 10 días.

BLOQUEO REPUBLICANO

Pero legisladores republicanos, como el senador de Texas Ted Cruz, rechazaron la propuesta, bajo el argumento de que esas medidas pondrían en peligro la Segunda Enmienda.

"La propuesta de los demócratas siempre es la misma, que consiste en quitarles las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley", dijo Cruz a Fox News.

Sin embargo, expertos constitucionales advierten que las medidas para controlar las ventas de armas de fuego, en realidad no amenazan la Segunda Enmienda.

“Una Milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”, dice la enmienda, fuente de constante polémica.

DERECHO LIMITADO

En 2008, la Corte Suprema decidió que la enmienda protege los derechos de las personas a tener y usar armas con fines legales y para defenderse, al mismo tiempo en que aclaró que el derecho de la Segunda Enmienda no es ilimitado.

No es un derecho "tener y portar cualquier arma de cualquier manera y para cualquier propósito", indicó el tribunal que proporcionó ejemplos de regulación permisible de armas de fuego consistentes con la Segunda Enmienda.

El derecho no “protege aquellas armas que no suelen poseer los ciudadanos respetuosos de la ley con fines lícitos, como las escopetas de cañón corto”, ni otorga un derecho no regulado a portar armas de fuego ocultas. Estos límites estaban "respaldados por la tradición histórica de prohibir el porte de armas peligrosas e inusuales".