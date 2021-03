Estas son las víctimas del tiroteo en supermercado de Colorado

(NOTICIAS YA).- Luego de que las autoridades de Colorado identificaron a las 10 víctimas del tiroteo dentro de una tienda King Soopers en Boulder, sus fotografías empezaron a difundirse y las historias detrás de ellas a contarse.

Entre las personas que murieron durante la masacre del pasado lunes se encuentran trabajadores del supermercado, un policía, un futuro abuelo, miembros amados de la comunidad y jóvenes con sueños por delante.

Un tranquilo día se convirtió en una pesadilla para quienes se encontraban dentro del supermercado la tarde de ese día, tras la detonación de varios disparos. Lamentablemente no todos sobrevivieron.

Estas son las víctimas del tiroteo:

Eric Talley, 51 años

Eric Talley, quien se unió al Departamento de Policía de Boulder en 2010, fue el primer oficial en llegar a King Soopers después de los informes de disparos y sus acciones han sido calificadas como heroicas por la jefa de policía Maris Herold.

“No me sorprendió que fuera el primero en llegar”, dijo Homer Talley, el padre del oficial, de acuerdo con CNN. Además, lo describió como un hombre bromista, con un gran sentido del humor, dispuesto a servir a su comunidad y con un gran amor por su familia.

“Amaba esta comunidad, y es todo lo que la policía merece y necesita. Se preocupaba por esta comunidad, se preocupaba por el Departamento de Policía de Boulder, se preocupaba por su familia y estaba dispuesto a morir para proteger a los demás”, destacó la jefa de la policía.

Rikki Olds, 25 años

Rikki Olds era gerente de front-end en King Soopers, dijo Lori, su tía, a The Denver Post, de acuerdo con BNC News.

La joven nació en 1995 en Lafayette, al este de Boulder, y asistió al Front Range Community College en busca de una carrera en enfermería, dijo un representante de su familia en un comunicado.

Sin embargo, eventualmente cambió de carrera y durante 2016 fue contratada en King Soopers, ella ascendió pronto en la empresa.

“Su vida no será recordada por sus últimos momentos, sino por el impacto que tuvo cada día en la vida de su familia, amigos y compañeros de trabajo”, menciona el comunicado, citado por NBC.

Denny Stong, 20 años

Denny Stong es la víctima más joven del tiroteo. Se graduó en 2019 de la preparatoria Fairview y luego empezó a trabajar para la cadena de supermercados King Soopers, según su página de Facebook.

Una página de GoFundMe fue creada en su honor con el objetivo de ayudar a su familia, hasta este miércoles se han recaudado más de 26 mil dólares.

“Era un alma amable con un sentido del humor divertido e intereses únicos”, escribió el organizador de la página, James Noland, quien se describió como un amigo cercano a él desde la escuela primaria.

Noland destacó que su amigo fue un héroe en el tiroteo, pues ha escuchado varias versiones de que fue uno de los empleados que guio a los clientes a una salida segura en la parte trasera de la tienda.

De acuerdo con una solicitud de donaciones en su último cumpleaños, Denny estaba a favor de las armas. La recaudación de fondos fue en beneficio de Fundación Nacional por los Derechos de las Armas.

Teri Leiker, 51 años

Teri Leiker trabajó en King Soopers por 31 años e incluso conoció a su novio en la tienda, de acuerdo con KDVR-TV en Denver.

“Le encantaba ir a trabajar y disfrutaba todo lo relacionado con estar allí”, dijo a Reuters su amiga Lexi Knutson. “Su novio y ella habían sido buenos amigos y comenzaron a salir en el otoño de 2019”, agregó.

Knutson, quien conoció a Leiker en 2017 a través de un programa en la Universidad de Colorado, dijo que el novio de Leiker estaba en el trabajo el día del tiroteo y sobrevivió, de acuerdo con NBC News.

Kevin Mahoney, 61 años

La hija de Kevin Mahoney se casó recientemente y él estaba por convertirse en abuelo.

Erika Mahoney, directora de noticias de la estación de radio pública KAZU, escribió una publicación conmovedora en Twitter sobre su padre.

"Mi papá representa todas las cosas del amor. Estoy muy agradecida de que pudiera acompañarme por el pasillo el verano pasado", escribió.

“Mi papá representa todas las cosas del amor. Estoy muy agradecida de que pudiera acompañarme por el pasillo el verano pasado”, escribió.

En otro tuit, dijo que está embarazada de una niña y sabe que su padre “quiere que sea fuerte por su nieta”.

Tralona Bartkowiak, 49 años

Tralona Bartkowiak, también conocida como Lonna, era de Simi Valley, California, según su página de Facebook, pero vivía en Colorado.

“Alquiló una casa en las afueras de Boulder y vivía allí con su pequeño chihuahua, Opal”, dijo su hermano Michael Bartkowiak al New York Times.

La mayor de cuatro hermanos trabajaba en una tienda de arte en Boulder junto a su hermana Umba, de acuerdo con USA Today.

Suzanne Fountain, 59 años

Suzanne Fountain fue una actriz de teatro local, galardonada con el premio del Círculo de Críticos de Drama de Denver como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Laura Wingfield en una producción de “The Glass Menagerie”, de acuerdo con The Gazette.

“Ella era valiente, divertida y generosa”, dijo al mismo medio la también actriz Martha Harmon Pardee, quien fue cercana a Fountain.

“Ella era simplemente una persona muy genuina con toneladas de integridad”, dijo Hilarie Kavanagh, propietaria de agentes con licencia de Medicare en Boulder, donde Fountain había trabajado desde 2018.

Jody Waters, 65 años

Jody Waters vivía y trabajaba en Boulder, pero era originaria de Illinois. Sus amigos la describen como un alma hermosa y alegre.

Waters trabajaba y era propietaria de boutiques en Pearl Street Mall de Boulder, de acuerdo con The Daily Camera.

Judy Amabile, representante del estado de Colorado, conocía a Waters. “La conozco de una tienda en Pearl Street Mall donde compro, y ahora se ha ido”, dijo Amabile mientras leía los nombres las víctimas este martes en la Cámara de Representantes.

Lynn Murray, 62 años

John Mackenzie, esposo de Murray, le dijo al New York Times que su esposa fue directora de fotografía de revistas como Cosmopolitan, Marie Claire y Glamour, de acuerdo con USA Today.

Tras jubilarse, dedicó su tiempo a ayudar a otros y durante esa tarde se encontraba en el supermercado haciendo un pedido de Instacart.

"Solo quiero que la recuerden como este asombroso, asombroso cometa que pasó 62 años volando por el cielo", dijo Mackenzie al Times. Lynn fue madre de dos hijos.

“Solo quiero que la recuerden como este asombroso, asombroso cometa que pasó 62 años volando por el cielo”, dijo Mackenzie al Times. Lynn fue madre de dos hijos.

Neven Stanisic, 23 años

El joven era hijo de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como refugiados en 1990, de acuerdo al relato que el reverendo Radovan Petrovic, de la Iglesia Ortodoxa Serbia de San Juan Bautista, le dio al Denver Post.

“Su familia huyó de la guerra en la ex Yugoslavia y todo lo que tenían fue abandonado o destruido”, dijo Petrovic al Post.

Ivana Petrovic, esposa del reverendo, recordó a Neven como un “niño increíble”.

Ivana Petrovic, esposa del reverendo, recordó a Neven como un "niño increíble".

We are waiting to learn more about this young man. His family, friends & all who knew him are certainly grieving this painful loss.

Neven was 23, may he Rest in Peace. pic.twitter.com/d6PfCi2aJy

— Kelly Werthmann (@KellyCBS4) March 23, 2021