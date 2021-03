Programa WERAP ayuda con el pago de la renta en Wichita

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Wichita continúa recibiendo solicitudes para el programa de emergencia llamado WERAP, que asiste a residentes con el pago de su renta y gastos de vivienda. Residentes pueden acudir al Centro Comunitario Evergreen, al norte de la ciudad, si necesitan ayuda con la solicitud o más detalles del programa.

Residentes como Pedro Ornelas expresaron gratitud al conocer sobre el programa que aydua a personas afectadas por Covid-19. El contrajo el virus y a también se quedó sin trabajo.

¨He tratado de agarrar trabajo completo pero me descansan por lo mismo y aquí la señorita me va ayudar con los papeles porque yo no fui a la escuela y no se leer ni escribir bien¨, indicó Ornelas.

Ana López, encargada del Centro Comunitario Evergreen, explicó que personas que se han atrasado con el pago de la renta o servicios públicos por causa de Covid-19, si perdieron el empleo por causa de Covid, si estuvieron despedidos temporalmente, pueden calificar para la ayuda. Personas que califiquen pueden recibir hasta 12 meses de pago de la renta o los servicios públicos como agua, electricidad, y gas.

Las aplicaciones para el programa WERAP solamente se hacen en línea, indicó López. En el centro de recursos Evergreen cuentan con computadoras para el uso del público y pueden responder preguntas de la comunidad.

Entre los requisitos para calificar los solicitantes deben contar con un número de seguro social y una identificación de Estados Unidos. Además, WERAP se enfoca en ayudar a personas de bajos recursos.

Este programa no solamente le ayuda a residentes a ponerse al corriente con el pago de la renta y servicios públicos sino que también podrían calificar para el pago de futuras mensualidades

Para llenar una solicitud o conocer más detalles puede visitar el sitio de la ciudad de Wichita o llamar al Centro Comunitario Evergreen al 316-303-8042.