Rescatan a mujer desnuda que pasó 3 semanas en un drenaje en Florida

(NOTICIAS YA).- Este martes, el Departamento de Bomberos de Delray Beach, Florida, rescató a una mujer que había sido reportada como desaparecida desde hace 20 días, desde un drenaje pluvial, gracias a la llamada de un testigo que la escuchó gritar desde la alcantarilla.

Lyndsey Jane Kennedy, de 43 años, fue rescatada de un drenaje pluvial ubicado en la intersección de W. Atlantic Avenue y Southwest 11th Avenue, la mañana de este martes, luego de que una persona reportara a una mujer atrapada en una alcantarilla antes de las 9:00 a.m ante las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Delray Beach pudo sacar a Kennedy del drenaje pluvial, quien se encontraba sin ropa y de quien se había reportado su desapareción desde el pasado 03 de marzo por parte de su novio. Kennedy fue trasladada al Centro Médico de Delray Beach para ser brindarle la atención médica necesaria.

Keneddy también dijo a la policía que caminó durante todos estos días por el laberinto de túneles y luego se sentó en un lugar donde consiguió algo de luz y por donde vio personas caminar.

No obstante, cuando las autoridades se comunicaron con la madre de Kennedy, para informar sobre su aparición, indicó que su hija tiene un historial de enfermedad mental y consume narcóticos ilegales a menudo, según la policía.

Aunado a esto, la madre de Kennedy expresó que su hija "toma malas decisiones cuando está drogada" y que anteriormente había hecho cosas extrañas, según información oficial.

DBFR rescued a woman trapped in a storm drain Tuesday morning, removing a grate and using a ladder and harness to raise her to ground level before transporting her to a local hospital. A passerby called 911 just before 9 a.m. @DelrayBeachPD is investigating. pic.twitter.com/EFFBlj4h1U

— Delray Beach Fire Rescue (@DelrayBeachFire) March 23, 2021