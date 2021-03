Aprueban polémico proyecto de ley antiprotestas en Florida

(NOTICIAS YA).- Este viernes, los legisladores en Tallahassee aprobaron el proyecto de ley antiprotestas HB1 para combatir el desorden público, la cual emitirá duras sanciones a quienes cometan actos de violencia en manifestaciones. Sin embargo, muchos representantes no estaban de acuerdo.

Luego de las protestas que se tornaron violentas en Florida tras la muerte de George Floyd, el gobernador del estado, Ron DeSantis, anunció este proyecto de ley contra las manifestaciones vandálicas que se tornó polémico por permitir duras acciones ante éstas.

Sin embargo, a pesar de las previas discusiones, donde hasta un Juez de la Corte Suprema, un Fiscal del Estado y un ex alguacil, quienes han atendido desde protestas pacíficas hasta manifestaciones violentas, coincidieron en que esta ordenanza sería un "asalto a la democracia", finalmente fue aprobada este viernes con 76 votos a favor y 39 en contra.

El proyecto de ley aumenta las sanciones para quienes cometan actos vandálicos durante una manifestación y permite también que alguien sea arrestado solo por participar en una protesta o asamblea.

Oponentes al proyecto de ley

Para el Fiscal del Estado por el condado Hillsborough, Andrew Warren, esta propuesta implica a inocentes por acciones de algunos terceros durante las manifestaciones, algo que considera en contra de la Constitución.

Por otra parte, para el ex alguacil del condado de Flager, Jim Manfre, esta ley no ayudará en nada para proteger la seguridad pública, ya que no da las herramientas que las agencias de ley necesitan en caso de actos violentos.

Asimismo, este proyecto de ley incluye sanciones penales más severas y quienes sean arrestados, no tendrían derecho a fianza hasta comparecer ante un juez.

