Así funciona el proceso de vacunación en el Convention Center

(NOTICIAS YA).-

Acostumbrado a recibir millones de turistas cada año, hoy ha cambiado su objetivo, pues desde hace más de un mes se dedica exclusivamente a la vacunación contra el Coronavirus. Desde las 8 de la mañana los pasillos del Centro de Convenciones de Las Vegas son recorridos por miles de personas, ansiosas por ser inmunizadas.

La primera etapa que se cumple es la de registro, donde las personas tendrán inicialmente que responder una serie de preguntas relacionadas a su situación de salud. Además se verifica su cita y que toda la información personal esté correcta en el sistema.

Una vez superado el punto anterior las personas son divididas de acuerdo a las necesidades que presenten, puede ser la primera o la segunda dosis.

"Tenemos el lugar aquí para la segunda dosis y aquí para la primera y también depende de que vacuna tiene ahorita estamos aplicando Pfizer de moderna y de Johnson", explicó Hector Leiva del Departamento de Bomberos del Condado Clark.

Luego de esto viene una espera aproximada de 30 minutos a una hora que va a depender de la demanda que tenga el centro el día en el que usted asista.

Una vez que ha finalizado todo este proceso llega el momento de la verdad, cuando usted finalmente recibirá esa dosis de la vacuna contra el covid-19.

Un proceso doloroso

La señora Teresa Pérez López conversó con nosotros. Nos contó que su esposo de tan solo 62 años, perdió la vida debido a la enfermedad. Ella, con 75 años logró superarla, pero asegura que no iba a dejar a la suerte la posibilidad de volver a contraerla.

"Los que no lo hayan tenido que no lo piensen mucho que se vacunen para no sufrir esa drama de la enfermedad que te pone tan grave" explicó la mujer.

Y fue justo la señora Teresa quien nos mostró esa última etapa. Una espera de 15 a 30 minutos para asegurar que no se de ningún efecto adverso, pero no tema, hasta la fecha los resultados son positivos.

"Todos salen caminando y se sienten bien si van a sentir a veces entumido el brazo o a veces cansancio o tienen poquita fiebre pero no es nada grave en comparación a contraer la enfermedad y pueden arriesgar estar en el hospital" explicó la directora del Centro de vacunación

Es importante que sepa que si no habla inglés hay personas que hablan español que pueden asistirle y que hay atención especial y ayuda para personas con discapacidad y adultos mayores.

Este centro actualmente está vacunando entre 5 y 6 mil personas por día… Y aunque se le recomienda a las personas elegibles el hacer una cita, también hay una disponibilidad limitada para aquellos que lleguen sin una durante el día compañeros.

Los interesados en agenda una cita pueden hacerlo visitando la página web del Distrito de Salud del Sur de Nevada o también llamando al 1-800-401-0946.