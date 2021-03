Californianos de 16 años o más podrán obtener la vacuna COVID-19 en abril

(NOTICIAS YA).-Funcionarios de salud de California están ampliando la elegibilidad para la vacuna a cualquier persona de 50 años o más a partir del 1ro de abril y a cualquier persona de 16 años o más el 15 de abril.

El gobernador Gavin Newsom dijo el jueves que California espera recibir 2.5 millones de dosis por semana en los primeros quince días de abril y más de 3 millones por semana en la segunda mitad del mes. Eso es un gran salto de aproximadamente 1.8 millones de dosis a la semana que el estado está recibiendo actualmente.

Comenzando el 1ro de abril, ampliaremos la elegibilidad para la vacuna de #COVID19. El suministro continúa aumentando gracias a @POTUS.

Con más de 15 millones de vacunas administradas, el fin de la pandemia está más cerca. pic.twitter.com/WNVL2BuNhH

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) March 25, 2021