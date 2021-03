Cerrada Vineland Road, en Orlando, debido a un "posible sujeto armado"

(NOTICIAS YA).-

Actualización 11:57 a.m.

Situación bajo control. OPD anunció el arresto de una persona.

UPDATE: The situation off Vineland Road has been safely resolved. One arrest was made. The road should reopen in the next 30 minutes or less. pic.twitter.com/5uHKguYuVg

Actualización 10:24 a.m.

OPD informa que aproximadamente a las 8:05 a.m., recibieron una llamada de una persona afuera de un apartamento en la cuadra 4600 de Walden Cir. sobre un disturbio en curso con un sujeto descrito como "posiblemente armado" dentro de la residencia.

ORIGINAL

El Departamento de Policía de Orlando cerró Vineland Road debido a un incidente con un sujeto "posiblemente armado".

TRAFFIC ALERT: Drivers and residents are asked to avoid a portion of Vineland Road, south from Conroy Road & north from Radebaugh Way, while police respond to an incident involving a possible armed subject. The road is being closed just as a precaution. pic.twitter.com/1vjcNUhvIM

— Orlando Police (@OrlandoPolice) March 25, 2021