Critican a Ted Cruz por no usar tapabocas frente a reporteros

(NOTICIAS YA).- El senador Ted Cruz se rehusó a portar tapabocas al dirigirse a un grupo de reporteros el miércoles, asegurando que no había necesidad del método de protección debido a que ya fue vacunado y alegando que estaba siguiendo los lineamientos de los CDC.

Sin embargo, la situación no sería tan simple, de acuerdo con Raw Story.

“Cuando esté hablando con la cámara de televisión, no voy a usar mascarilla. Eres bienvenido de hacerte hacia atrás si eso quieres. El punto de una vacuna… la guía de los CDC es lo que estamos siguiendo”, dijo un pedante Cruz al reportero que le solicitó ponerse el cubrebocas.

El doctor Sanjay Gupta, médico residente de CNN, criticó este jueves al legislador por asegurar falsamente que la vacuna le permite pasar por alto las demás medidas de protección.

“La guía de los CDC, y la acabo de volver a buscar porque sí cambia, pero incluso si has sido vacunado completamente, necesitas seguir tomando precauciones en lugares públicos, usar una mascarilla, permaneciendo a seis pies de distancia, evitando las multitudes. Así que no es el caso”, consideró Gupta.

El experto aprovechó la plática sobre Cruz para destacar que, mientras gran parte de la población está siendo vacunada, surge una discusión sobre lo que se puede y no hacer en público.

Gupta indicó que aunque una persona esté protegida contra el coronavirus, puede estar vulnerable a alguna de las nuevas variantes.

“Él está muy bien protegido contra una enfermedad grave que requiera hospitalización. No sé qué vacuna haya recibido, pero todas son muy buenas para prevenir eso. (Pero) primero que todo, no son perfectas. Todavía puedes enfermarte. Aunque debería estar muy bien protegido contra la enfermedad grave y la hospitalización por las variantes, podría no estar tan bien protegido contra la enfermedad moderada, leve, y la posibilidad de transmitir el virus a alguien más”, explicó el médico.

“Así que cuando no usa una mascarilla, potencialmente está poniendo a las otras personas en esa habitación en riesgo. Es tan simple como eso”, aseveró Gupta.

“Hemos estado hablando de esto por meses. La ecuación no ha cambiado. Cuando las suficientes personas hayan sido vacunadas, cuando hayamos reducido las tasas de transmisión viral, entonces podremos comenzar a retirar esto”, concluyó el experto de CNN.

