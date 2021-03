DeSantis baja a 40 años la edad para vacunarse contra el COVID-19 en Florida, a partir del 5 de abril 18 años

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves nuevas pautas de elegibilidad para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el Estado del Sol.

A partir del lunes 29 de marzo, todas las personas mayores de 40 años podrán ser inmunizadas.

I’m pleased to announce that beginning this Monday, March 29, all Floridians age 40 and older will be eligible to receive the COVID-19 vaccine. Beginning the following Monday, April 5, all Floridians age 18 and older will be eligible. pic.twitter.com/gJ0HHmiINW

