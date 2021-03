LLegarán más vacunas para combate al Covid 19 a Imperial

(NOTICIAS YA).- El personal de enfermería quien atiende directamente a los pacientes para ser inmunizados encontra del Covid-19, cuenta su experiencia sobre como la ideología de los pacientes ha cambiado en cuanto al miedo a la vacuna.

Steven Solis, Gerente de enfermería del Departamento de Salud Pública de Imperial comentó que la los ciudadanos han cambiado de pensamiento sobre la vacuna contra el Covid-19, que se ha generado mayor aceptación.

"Había mucha resistencia de la gente al principio, mucha gente preguntando, la gente más joven preguntando... ¿cuándo se van a poder vacunar?, Pero ya que están viendo que no está causando algún efecto secundario, ya se están viniendo a vacunarse", comentó Solis.

Los pacientes al momento de recibir la vacuna comentan sus principales miedos, muchos de ellos fundados por publicaciones en las redes sociales, en las que se desinforma acerca de la vacunación.

María Ignacia Madrigal supervisora de enfermería Departamento de Dalud Pública del Condado de Imperial considera que la gente está mas tranquila, "Mucho más relajada, contenta, sumamente agradecidos, hace media hora una paciente me decía ("me ciento tan feliz que por fin terminé ya con mi vacuna") dijo ("ahora me faltan mis familiares me dijo pero ya sabemos a dónde ir")" comentó Madrigal quien agregó buscando dejar claro... "todas las vacunas en general pueden tener efectos secundarios, se entiende, y se puede decir irónicamente que es algo bueno porque el cuerpo está reaccionando a la vacuna y está produciendo anticuerpos que es pésimamente lo que queremos"

Por su parte Janette Angulo, directora del Departamento de Salud del Condado de imperial comentó "en estás últimas semanas hemos recibido un mayor suministro de vacunas lo que es muy bueno para el Condado de Imperial y las personas tienen diferentes opciones ahorita, tanto como registrarse en myturn.ca.gov, y así también como buscar la vacuna en las oficinas médicas... La mayoría de la vacuna se está llendo aquí en el Condado de Imperial para los hispanos" declaró Ángulo, la vacunación en ese sentido es casi del orden del 70 por ciento en ésta comunidad.

La directora del Departamento de Saludo Pública de Imperial, además comentó que actualmente se han aplicado más de 55 mil vacunas, de las 70 mil que se han recibido, y que se sumarán cerca de 5 mil vacunas de segunda dosis esta semana y 9 mil para primera dosis en la última semana de marzo.

El personal de enfermería pide a la ciudadanía continuar con las medidas de sanitarias para evitar contagios de Covid-19