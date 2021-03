Demanda por ley anti-voto de Georgia horas después de ser promulgada

(POLÍTICA YA). – Horas después de que el gobernador de Georgia firmó la controversial ley que limita el acceso al voto en el estado, grupos de defensa de los derechos civiles presentaron una demanda en contra de la legislación.

Biden fustiga ley aprobada en Georgia para limitar acceso al voto

La nueva ley SB 202 de Georgia, ha sido calificada por expertos como la legislación electoral más restrictiva del país, y fue aprobada por la legislatura estatal, de mayoría del GOP, después de la derrota que sufrió el expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en un estado tradicionalmente republicano.

La demanda, que fue presentada ante un tribunal federal de Atlanta, alega que los votantes de las minorías se verán especialmente afectados por la nueva ley.

“Esta ley... es un ataque flagrante a la Constitución”

Las organizaciones demandantes, The New Georgia Project, Black Voters Matter Fund, and RISE, INC, indicaron en el documento de 35 páginas, que la legislación suprime ilegalmente los derechos de los votantes, en violación de las protecciones constitucionales y la Ley de Derechos Electorales de 1965.

La ley “está claramente destinada a y tendrá el efecto de dificultar la participación de los votantes legítimos de Georgia en las elecciones estatales. E impondrá estas cargas injustificables de manera desproporcionada a la minoría del Estado, ciudadanos jóvenes, pobres y discapacitados”, dice el documento legal.

FIRMA ESTAMPADA

Las organizaciones presentaron su demanda poco después de que el gobernador republicano Brian Kemp promulgó la amplia y polémica ley electoral, que endurece las reglas de votación en Georgia, ya que limita el uso de urnas y establece requisitos de identificación con foto para el voto en ausencia, entre otras restricciones.

La Asamblea General estatal controlada por el Partido Republicano dio la aprobación final a la medida en una votación de línea partidista este jueves.

“Esta ley, como tantas otras que están aplicando los republicanos en los poderes públicos de todo el país, es un ataque flagrante a la Constitución”, dijo este viernes el presidente Joe Biden.

Entre otras cosas, la ley le quita parte del poder para dirigir las elecciones de Georgia al secretario de estado y condados locales y lo transfiere a una junta estatal que probablemente esté dominada por republicanos conservadores.

Además, la nueva ley prohibe el proporcionar comida y agua a las personas que esperan en la fila para votar.

La legislación también limitaría los buzones al interior de lugares de votación anticipada durante las horas de votación, permitiría desafíos ilimitados para el registro y la elegibilidad de los votantes, y acortaría el ciclo de segunda vuelta de las nueve semanas actuales a solo cuatro semanas.

Republicanos lanzan campaña para suprimir el voto de negros y latinos

Las urnas para votar en ausencia solo podrían ubicarse dentro de los lugares de votación anticipada y bajo supervisión, y no estarían abiertas después del horario de votación anticipada.

Los buzones de entrega no estarán disponibles en los últimos cuatro días de una elección, cuando probablemente sea demasiado tarde para que lleguen a tiempo por correo.