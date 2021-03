Internet se burla de Ted Cruz por su visita de medianoche a Río Grande

(POLÍTICA YA). – El senador republicano de Texas Ted Cruz sirve este viernes de inspiración de burlas en las redes sociales por los videos que publicó de una visita quehizo al Rio Grande la medianoche de este viernes.

Según Cruz, sus videos publicados en Twitter muestran a traficantes de personas al otro lado de la frontera en México.

Cruz describió las imágenes, publicadas a las 2:15 a.m., como una patrulla de turno nocturno a lo largo de las orillas del Río Grande para observar las instalaciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos junto a otros 18 senadores republicanos.

El legislador, que hace poco creó indignación en las redes por viajar a Cancún mientras millones de personas en Texas sufrían por una devastadora tormenta de nieve que dejó a muchos sin electricidad, dijo que los supuestos traficantes se habían estado burlando de él y de los oficiales de la Patrulla Fronteriza.

"Eso es México, y pueden ver que hay tres contrabandistas ahí mismo, parados en el lado de México, mirándonos", dijo Cruz sobre imágenes borrosas que muestran figuras en sombras bajo el resplandor de una linterna. "Nos han estado alumbrando con sus linternas, nos están gritando".

Live footage from the banks of the Rio Grande.#BidenBorderCrisis pic.twitter.com/aO4EyANrRQ — Ted Cruz (@tedcruz) March 26, 2021

El ex legislador de Texas, Beto O’Rourke, figuró entre los usuarios de Twitter que se burlaron de Cruz.

“¡GRACIAS A DIOS QUE SOBREVIVISTE A LAS AGRESIONES!”, dijo O’Rourke en uno de los varios tuits que dedicó a responderle al senador.

THANK GOD YOU SURVIVED THE HECKLING! https://t.co/IT7vQdldWy — Beto O'Rourke (@BetoORourke) March 26, 2021

“Estás en un barco de la Patrulla Fronteriza armado con ametralladoras. La única amenaza a la que se enfrenta son los niños desarmados y las familias que buscan asilo (así como el interlocutor ocasional). Si estás buscando una crisis por la qué disfrazarte de Senador, me complace señalarte la dirección correcta”, añadió en otro mensaje.

You’re in a Border Patrol boat armed with machine guns. The only threat you face is unarmed children and families who are seeking asylum (as well as the occasional heckler). If you’re looking for a crisis to cosplay Senator for, I’m happy to point you in the right direction. https://t.co/mDyWs6rQOM — Beto O'Rourke (@BetoORourke) March 26, 2021

“50% de probabilidad de que esto fuera del Ritz Carlton Cancún”, comentó el representante de Texas Rubén Gallego.

50% chance this outside the Ritz Carlton Cancun. https://t.co/UAHnpugxI0 — Ruben Gallego (@RubenGallego) March 26, 2021

Igualmente, numerosos usuarios de Twitter argumentaron que Cruz estaba alardeando sobre los migrantes que intentaban cruzar la frontera.

Pero otros recordaron la escapada de Cruz a Cancún, México, el mes pasado.

“Ted Cruz perdió la electricidad en su mansión de $2 millones durante 24 horas y huyó a Cancún. Ahora está de pie a orillas del Río Grande, alardeando sobre las madres y los bebés que buscan seguridad de la violencia de las pandillas”, escribió Sawyer Hackett, asesor del excandidato presidencial Julián Castro.

Ted Cruz lost power in his $2M mansion for 24 hours and fled to Cancun. Now he’s standing on the shores of the Rio Grande fear-mongering about mothers and babies looking for safety from gang violence. — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) March 26, 2021

“Aquí vemos a Ted Cruz cruzando ilegalmente la frontera para irse de vacaciones mientras Texas sufría una gran tormenta de hielo”, dijo este usuario.

Here we see Ted Cruz illegally crossing the border to go on vacation while Texas was suffering a huge ice storm. pic.twitter.com/ztjR62UCOD — TinyRobot (@TinyRobot6) March 26, 2021

“¿Tratando de cruzar la frontera para regresar a Cancún?”, le preguntó este.

Trying to sneak across the border to go back to Cancun? — El Castigador (@VMICoastie) March 26, 2021

“Senador tedcruz, ¿no tiene mejores cosas que hacer? ¿En lugar de pasar todo el tiempo mintiendo y creando esta falsa crisis en la frontera con fines políticos? Nos complace encontrarle un boleto barato a Cancún”, escribió la organización Raíces de Texas.

Senator @tedcruz, don’t you have better things to do? Rather than spending all your time lying and creating this fake crisis at the border for political purposes? We’re happy to find you a cheap ticket to Cancun. — RAICES (@RAICESTEXAS) March 26, 2021

“Ted Cruz: Actualmente estoy en la crisis fronteriza y definitivamente NO en el lobby del hotel Marriott ubicado en Cancún ...”, dijo este usuario.

Ted Cruz: I’m currently at the border crisis and definitely NOT in the Marriot hotel lobby located in Cancun... pic.twitter.com/BhJi8dshTn — teatime75 (@teatime75) March 26, 2021

¿Está Ted intentando cruzar la frontera para llegar a Cancún?, se preguntó este usuario.

Is Ted attempting to cross the border to get to Cancún? pic.twitter.com/6IjskqdR4h — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) March 26, 2021

Cruz también dijo que había visitado centros de detención abarrotados y había presenciado a mujeres migrantes en corrales al aire libre amamantando a sus bebés. Llamó a la situación tanto una "crisis humanitaria" como una "crisis de salud pública", argumentando que los migrantes dieron positivo por