Kamala Harris no tiene que saludar a militares, aclara el Pentágono

(POLÍTICA YA). – El portavoz del Pentágono, John Kirby, aclaró que no existe un protocolo militar que requiera que la vicepresidenta Kamala Harris, que no está en la cadena de mando militar, devuelva los saludos de los militares cuando aborda o desembarca del avión vicepresidencial.

Biden encarga a Kamala Harris para enfrentar situación en frontera

"No hay ninguna instrucción o regulación general que requiera que el presidente o vicepresidente devuelva los saludos de mano de los miembros de las Fuerzas Armadas", dijo Kirby en un comunicado. "La vicepresidenta Harris ha dejado muy claro su respeto y admiración por los hombres y mujeres del ejército, así como por sus familias".

La aclaración fue necesaria después de que críticos de Harris afirmaron que ella deliberadamente despreció a una guardia de honor que la recibió a bordo del avión vicepresidencial Air Force 2.

La cadena de noticias conservadora Fox News escribió en un informe en su sitio web que Harris "parece romper con el precedente y no saluda a la guardia de honor" al abordar el avión.

Las críticas incluyeron también tuits insultantes del excomisionado de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, y del presentador de radio de derecha Charlie Kirk, quienes mostraron un video de un acercamiento reciente del Air Force Two y acusaron a Harris de ser irrespetuosa con los hombres y mujeres en uniforme.

"DESHONROSO", tuiteó Kerik, quien fue encarcelado por fraude fiscal y mentir a los funcionarios de la Casa Blanca, y a quien el entonces presidente Donald Trump indultó el año pasado.

DISGRACEFUL: @VP Kamala Harris refuses to salute the honor guard at the steps of the aircraft. It is a clear demonstration of her dislike for those in uniform, both law-enforcement and military. pic.twitter.com/7QFHzamnt7

— Bernard B. Kerik (@BernardKerik) March 23, 2021