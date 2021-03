Rescatan cachorros después de que la madre diera a luz debajo de una camioneta

(NOTICIAS YA).-La Sociedad Protectora de Animales de San Diego rescató unos cachorros junto con la madre, tras dar a luz debajo de una camioneta el jueves por la tarde en un vecindario de San Diego.

La madre y sus 10 cachorros recién nacidos fueron rescatados este jueves alrededor de las 4 p.m., tras recibir un reporte de que un perro callejero acababa de dar a luz una camada de cachorros debajo de una camioneta en la cuadra 5200 de La Paz Drive, cerca de Euclid Avenue, dijo la portavoz de La Sociedad Protectora de Animales de San Diego, Nina Thompson.

We want to give you all an update on the mama dog and nine puppies rescued by Humane Law Enforcement yesterday. All of the dogs are doing well at @sdhumane this morning as mom has the chance to nurse her puppies. pic.twitter.com/hyQbC7qgZM

— San Diego Humane Society (@sdhumane) March 26, 2021