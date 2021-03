Un bebé nació en la Interestatal 495, antes de la University Boulevard

(NOTICIAS YA).- Este viernes fue un d铆a diferente para el Departamento de Bomberos de Montgomery y para una familia en Maryland, ya que en medio del tr谩fico t铆pico de las ma帽anas, un beb茅 naci贸 en la carretera.

Pete Piringer, portavoz de Bomberos de Montgomery public贸 que: "en la I-495 justo antes de la University Bulevard entre la New Hampshire Ave. & University Boulevard, hubo una emergencia m茅dica, se trata del parto de un beb茅.

~7a OL I495 Beltway just prior to University Boulevard (between New Hampshire Ave. & University Boulevard, OB medical emergency, baby delivered (prior to @mcfrs arrival) @MCFRS_EMIHS transporting mother & 鈥榥ewborn鈥 child, everybody fine, @mcfrs PE712, T716, A712 on scene

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) March 26, 2021