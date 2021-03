¿Estás listo para ir a un parque de diversiones? Elitch Gardens reabrirá sus puertas al público este verano 

(NOTICIAS YA).-Regresa la adrenalina del Elitch Gardens este verano. Así es, el parque de diversiones Elitch Gardens ubicado en el corazón del centro de Denver abrirá sus puertas a partir del sábado 24 y domingo 25 de abril para quienes compren el pase de temporada y el sábado 1 de mayo para el público en general.

"Después de haber cerrado toda la temporada pasada, todos nosotros en Elitch Gardens estamos muy emocionados de poder ofrecer una vez más el tipo de diversión familiar que nos ha caracterizado durante los últimos 130 años", dijo el vocero de Elitch Gardens David Dorman.

El parque recibió aprobación por parte de la ciudad de Denver y los funcionarios del estado de Colorado para abrir para la temporada 2021 con nuevas pautas de salud y seguridad.

Elitch Gardens dijo que ha sido aprobado para permitir a 3,200 invitados a la vez, lo que equivale a aproximadamente el 18% de la capacidad.

Cabe resaltar que la asistencia al parque será monitoreada y quienes cuentan con el pase de temporada y los invitados con boletos de un día deberán hacer una reserva para visitar el lugar.

Elitch Gardens has been formally approved by City and State officials to open for the 2021 season with new health and safety guidelines. We can’t wait to welcome you back this season! To see the entire update from our General Manager ➡️ https://t.co/06n437QJpM pic.twitter.com/wb5jZCluZ8

— Elitch Gardens (@ElitchGardens) March 29, 2021