Fuerte frente frío azotará Florida esta semana

(NOTICIAS YA).- Tras unas temperaturas que batieron récord de calor en estas fechas durante el fin de semana, regresa el frío a la península de Florida. Hoy por la mañana el día estuvo nublado, con vientos inestables y lluvias ocasionales. Sin embargo, a medida que avanza la semana el frío incrementará.

MON MAR 29 | A brief break from the early summer-like heat today as a cool front sags into the area! Increasing clouds & cooler air will hold highs down in the 70s in Volusia County, and 80-85F farther south & inland. MODERATE rip current threat at the beaches again today. pic.twitter.com/HiuC7NpjbF

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) March 29, 2021