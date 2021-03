Personas de 16 años en adelante podrán recibir la vacuna contra COVID-19 a partir de este viernes

(NOTICIAS YA).-El gobernador Jared Polis anunció hoy que el estado pasará a la Fase 2 de distribución de vacunas este viernes. Esto significa que todos los adultos de Colorado serán elegibles para registrarse en las listas de vacunación a partir del 2 de abril.

Colorado abrirá la elegibilidad para las vacunas COVID-19 para cualquier persona de 16 años en adelante que quiera vacunarse a partir de este fin de semana.

El estado pasará a la Fase 2, la etapa final de “público en general”, de su plan de distribución de vacunas el viernes, dijo Polis en una conferencia de prensa.

El gobernador enfatizó que todavía hay restricciones de suministro y que no todas las personas podrán vacunarse de inmediato. Las citas de esta semana son reservadas en gran medida por personas que son elegibles debido a su edad o condiciones de salud, por lo que las personas más jóvenes deberán ser pacientes, añadió

COVID-19 VACCINE UPDATE!

Starting Friday, April 2, all Coloradans 16 and up will be eligible to receive the Pfizer vaccine and those 18 and up will be eligible for the Moderna and Johnson & Johnson vaccine.

This is a huge step towards Building Back Stronger here in Colorado. pic.twitter.com/w9uicase56

