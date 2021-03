Beneficiarios de Seguro Social obtendrán en días sus cheques de estímulo

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció este martes que los cheques de estímulo de $1,400 a personas mayores de edad, discapacitados o veteranos que reciben pensiones del Seguro Social, Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y otros beneficios federales, que normalmente no presentan una declaración de impuestos, comenzarán a ser emitidos el próximo fin de semana.

El IRS dijo enviará que la mayoría de los pagos directos por la vía electrónica, y que las personas los deberán recibir el próximo miércoles 7 de abril.

Cheques de estímulo no llegan a beneficiarios del Seguro Social y SSI

“Después de recibir datos de la Administración del Seguro Social el jueves 25 de marzo, el IRS comenzó el proceso de varios pasos para revisar, validar y probar decenas de millones de registros para garantizar la elegibilidad y el cálculo adecuado de los Pagos de impacto económico”, dijo el IRS en un comunicado del Departamento del Tesoro, al cual pertenece.

"Los empleados del IRS están trabajando incansablemente para entregar nuevamente Pagos de Impacto Económico a los contribuyentes de la nación lo más rápido posible"

“Si no surgen problemas adicionales, el IRS actualmente espera completar ese trabajo y comenzar a procesar estos archivos de pago al final de esta semana”, agregó la agencia tributaria..

Muchos beneficiarios federales que presentaron declaraciones de impuestos 2019 o 2020, o utilizaron la herramienta de no contribuyentes el año pasado ya recibieron los llamados Pagos de Impacto Económico durante las últimas tres semanas.

CHEQUES PENDIENTES

Los cheques que están pendientes y que serán enviados el fin de semana son de beneficiarios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social (SSDI), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB) que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020 o no utilizaron la herramienta de No contribuyentes, aclaró el IRS.

El IRS envió otros 37 millones de cheques de estímulo

Los pagos no habían sido enviados por que la Administración del Seguro Social (SSA) no había entregado la información de pago que necesita el IRS para enviar los cheques de alivio incluidos en el paquete de alivio económico del presidente Joe Biden a casi 30 millones de personas que reciben beneficios por jubilación o discapacidad.

Pero este viernes, la SSA anunció que envió al IRS la información necesaria para que decenas de millones de personas adicionales reciban sus cheques de estímulo de $1,400.

"Los empleados del IRS están trabajando incansablemente para entregar nuevamente Pagos de Impacto Económico a los contribuyentes de la nación lo más rápido posible", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig. "Nuestros equipos comenzaron a procesar de inmediato los datos que recibimos la semana pasada para los beneficiarios de beneficios federales. Sabemos lo importantes que son estos pagos y estamos haciendo todo lo posible para hacer estos pagos lo más rápido posible a estas personas importantes".

El IRS advirtió que la herramienta Get My Payment en IRS.gov no se actualizará hasta el fin de semana del 3 al 4 de abril con información para los beneficiarios federales que esperan pagos la próxima semana.

Algunas parejas recibirán sus cheques de estímulo en 2 pagos