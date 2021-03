Cada vez más trabajadores esenciales reciben su vacuna en DC

(NOTICIAS YA).- Trabajadores esenciales como Marcia Cruz, quien es madre de dos hijas y originaria de El Salvador, han experimentado fuertes pérdidas debido a la pandemia.

El virus cobró la vida de dos de sus hermanos y su suegra, razón por la cual ella decidió vacunarse cuando calificara dentro del plan de vacunación del Distrito de Columbia, y hoy exhorta a los demás a que aprovechen esta oportunidad.

“Es muy importante que no lo tomen de manera negativa, mucha gente la quiso tener [la vacuna] y no la tuvo. Y ahora este es el momento, que no digan que no hay que ponérsela y yo era una de las que estaban esperando ese momento y gracias a esta oportunidad con ‘United Here’ local 23 estoy aquí y ya me puse la vacuna y estoy emocionada. Estoy aquí, no me he muerto y ni me voy a morir porque me puse la vacuna”. expresó Cruz, quien reaccionó de manera emotiva al recibir la primera dosis de la vacuna.

A causa de la pandemia han fallecido 143 miembros del sindicato de trabajadores SEIU de la costa este, 22 de los cuales trabajaban en Washington, DC. Realidad que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades latinas y afroamericanas.

“Si trabajamos en Washington, no importa qué vivamos en Maryland o Virginia, si trabajas en Washington y eres un trabajador esencial de limpieza, trabajan en hoteles, trabajas en restaurantes, trabajas en seguridad ya puedes ponerte la vacuna. Es importante que te registres, te inscribas y te vacunes”, enfatizó Jaime Contreras, vicepresidente de la 32BJ SEIU.

Los trabajadores también le pide que la comunidad que haga caso omiso a la marea de desinformación que actualmente se difunde a través de las redes sociales. Teorías y mentiras que pudieran disuadir a que más personas busquen ser vacunadas.

Por su parte Yanira Elisabeth Romero, quien funge como líder de trabajadoras de mantenimiento dentro SEIU, considera que la desinformación en la comunidad latina debe de ser aclarado con eventos como este.

“Yo creo que estamos no bien informados de las vacunas, la verdad que no tengamos miedo, este día yo estoy muy contenta porque yo me puse la vacuna, fue mi primera dosis y así es que es por el bien mío, de mi familia y de toda la comunidad y con mis compañeras a donde yo trabajo”, concluyó.