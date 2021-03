Controversia sobre clases presenciales para migrantes albergadas en San Diego

(NOTICIAS YA).- Así funciona el Centro de Convenciones como albergue por cuarto día consecutivo: camionetas entregan artículos mientras que hay un flujo constante de trabajadores sociales encargados de las más de 700 menores no acompañadas entre 13 y 17 años de edad.

“Ya para la semana que entra estaremos en el límite que es 1450,” dijo Rita Fernández, directora de asuntos globales de la ciudad de San Diego.

Según la Agencia Federal de la Salud y Servicios Humanos, hasta ahora se reportan al menos 70 casos positivos de coronavirus, 59 de ellos fueron diagnosticados bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza mientras que los otros 11 se detectaron en chequeos médicos de rutina.

Autoridades federales informan que ninguna de estas menores han sido hospitalizadas y el protocolo es realizar pruebas de coronavirus a todas las menores cada tercer día.

“Hay áreas diferentes designadas para las niñas que tienen covid que pueden estar separadas del resto de la población,” explicó Fernández.

Gracias a un convenio entre la organización SBCS y el gobierno federal, las menores migrantes tienen acceso a servicios psicológicos y recreativos.

“Al final ellas van a ser reunificadas con sus familiares que ya viven aquí, la gran mayoría tiene familia algunas, [otras] se van a ir a otros servicios sociales,” agregó Fernández. “Aunque estén no mucho tiempo es importante que reciban estos servicios.”

Uno que ha generado controversia es el apoyo académico a través de clases presenciales.

En Twitter, el congresista Darrell Issa publicó que todos deberían estar enojados por el hecho de que se estén impartiendo clases en personas a migrantes mientras que millones de alumnos estadounidenses están en cuarentena.

Everyone should be angry that we are now providing in-person schooling for migrants while millions of American students are still locked out. https://t.co/VWoZdmpiF1

Por su parte, el supervisor Jim Desmond señaló que aunque es increíble que haya aprendizaje en persona para ellos, le gustaría que todos los niños de san diego tuvieran la misma oportunidad.

The San Diego County Board of Education will be sending teachers for in-person learning for the migrant children at the convention center. It's great there's in-person learning for them, I wish every child in San Diego County was allowed the same opportunity.

