¿Dónde vacunarse en Colorado? Le decimos cómo puede encontrar una cita paso a paso

(NOTICIAS YA).-Lo sabemos, encontrar citas para vacunarse contra COVID-19 puede llegar a ser toda una odisea. Sobre todo ahora que más personas serán aptas para recibirla a partir del viernes 2 de abril.

Sin embargo, existen varias páginas de internet y grupos en Facebook que le pueden ayudar a encontrar un sitio donde vacunarse.

Enlaces que usted debe conocer que pueden resultarle útiles a la hora de encontrar la inmunización:

También recuerde que hay personas que se han dedicado a ser ‘cazadores de vacunas’ y visitan constantemente el sitio Colorado COVID-19 Vaccine Spotter , allí un mapa interactivo y una lista de lugares le dice dónde hay citas disponibles para que no pierda el viaje:

A su vez, algunas personas que han podido acceder a la inmunización, compartieron con un medio local algunos de los pasos que fueron clave a la hora de encontrar una cita:

Llame a la farmacias a preguntar si hay vacunas de sobra. ¿Por qué? Porque algunas farmacias rurales usualmente cuentan con vacunas de sobra que de no usarse ese día, deben ser desechadas al día siguiente.

Busque frecuentemente en los sitios de internet, no olvide actualizar la página (haciendo clic en la tecla F5 o en el botón que parece un caracol que está justo al lado de la barra de la dirección).

Y si a caso usted tiene cuenta en Twitter, allí también hay una herramienta que indica casi que minuto a minuto la disponibilidad de vacunas en varios puntos del estado. Debe seguir @COVaxAlerts y darle clic a la campana para recibir la notificaciones.

New availability: Walmart

Pueblo Neighborhood Market: 2730 S Prairie Ave, Pueblo, CO 81005

Access here: https://t.co/bKYXOKDxZp

Mar 30, 12:53 PM

— CO Vax Alerts (@COVaxAlerts) March 30, 2021