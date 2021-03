Estas marcas no están "eliminando" las sustancias tóxicas de sus productos

(NOTICIAS YA).-Una docena de importantes empresas obtuvieron una F por no abordar públicamente el creciente problema de las sustancias químicos tóxicos que pueden estar en los productos que venden a los consumidores, según el informe de 2021 Who's Minding the Store?

Se trata de un boletín de calificaciones sobre las acciones de los minoristas para eliminar las sustancias químicas tóxicas que contiene sus productos, de acuerdo con la publicación de CNN.

El informe es una colaboración de organizaciones asociadas sin fines de lucro, incluidos los grupos de defensa ambiental Toxic-Free Future, WE ACT for Environmental Justice y Defend Our Health.

"Toxic Hall of Shame" o "Salón Tóxico de la Vergüenza", critica a los principales minoristas por no actuar contra el problema. Citando al medio de noticias, la lista de este año incluye las conocidas marcas de:

Starbucks

Subway

Publix

Nordstrom

Ace Hardware

7-Eleven

Sally Beauty

Restaurant Brands International (RBI), la empresa matriz de Burger King, Popeyes y Tim Hortons, una popular cadena de comida rápida canadiense

Completan la lista:

99 Cents Only Stores; Sobeys y Metro, que son el segundo y tercer minorista de alimentos más grande de Canadá.

y Alimentation Couche-Tard, que opera las tiendas de conveniencia Circle K y Couche-Tard en los EE. UU., Canadá y más de una docena de otros países en todo el mundo.

"Calificamos a las empresas en una curva", dijo el coautor del informe y director de la campaña Mind the Store, Mike Schade.

"Todo lo que una empresa tiene que hacer para salir de una F es obtener más de 15 puntos, y las empresas pueden ganar hasta 164 puntos posibles. Por ejemplo, Nordstrom ganó 13 puntos mientras que Target obtuvo 105 puntos", dijo Schade.

Cuatro de las empresas no obtuvieron un solo punto por acciones públicas para adoptar políticas químicas más seguras, según la boleta de calificaciones. Esas empresas fueron 99 Cents Only Stores, Publix, Metro y Sally Beauty.

"Realmente no hay excusa para que estos rezagados minoristas obtengan una calificación reprobatoria", dijo el coautor del informe y director ejecutivo de Defend Our Health, Mike Belliveau, en un comunicado.

Productos químicos tóxicos que pueden estar en los productos.

En su quinto año, la campaña Mind the Store examina y califica las prácticas de 50 cadenas minoristas con más de 200,000 tiendas combinadas en los Estados Unidos y Canadá en sus esfuerzos por reducir los productos químicos que se sabe que dañan la salud humana.

Las calificaciones de este año se contabilizaron en una rúbrica de 13 acciones, que incluyen:

si la empresa se había comprometido públicamente con una política de productos químicos más seguros;

exigió a los proveedores que documenten el uso de productos químicos;

hizo responsables a los proveedores;

y había reducido o eliminado productos químicos o plásticos de preocupación para el medio ambiente y la salud en los últimos tres años.

Los ftalatos, que se encuentran en cientos de artículos para el automóvil, el hogar, los alimentos y el cuidado personal, se han relacionado con daños duraderos en el desarrollo neurológico de fetos, bebés y niños.

Estas sustancias PFAS (productos químicos perfluoroalquilo y polifluoroalquilo) se utilizan para hacer que las alfombras, la ropa, los muebles y los envases de alimentos sean resistentes a las manchas, el agua y los daños causados por la grasa.

Llamados químicos "para siempre", porque no se degradan en el medio ambiente, los PFAS están tan extendidos que se han detectado niveles en la sangre del 97% de los estadounidenses, según un informe de 2015 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las investigaciones realizadas durante la última década han encontrado que la exposición a PFAS está asociada con: daño hepático, trastornos inmunológicos, cáncer y alteraciones endocrinas, lo que significa que imitan o interfieren con los procesos hormonales naturales del cuerpo.

La boleta de calificaciones de 2021 también tuvo excelentes noticias, dijo Schade.

A pesar de las presiones e incertidumbres económicas provocadas por la pandemia, alrededor del 70% de las empresas mejoraron sus puntajes desde que fueron evaluadas por primera vez, según el informe.

Seis minoristas recibieron puntajes altos de A- o más, según la boleta de calificaciones:

Apple y Target han tenido un alto rendimiento constante a lo largo de los años, y cada uno recibió una A + este año.

IKEA y Walmart obtuvieron una A-.

Por primera vez, Sephora y Whole Foods Market recibieron calificaciones A, según la boleta de calificaciones.

Walmart había establecido previamente la meta de reducir los químicos en los productos en un 10% para 2022. La compañía anunció en enero que estaba a la mitad de su meta.

En enero, McDonald's se comprometió a eliminar gradualmente todos los PFAS en los envases de alimentos para 2025 y también está abordando el problema de los bisfenoles y los ftalatos.