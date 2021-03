Niño de 12 años fue secuestrado, violado y baleado en Miami-Dade

(NOTICIAS YA).- La Policía de Miami-Dade, al sur de Florida, ha confirmado la detención del sospechoso de secuestrar y violar a un niño de 12 años, a quien después le disparó y abandonó en la calle durante el fin de semana.

Aliex Santiesteban, de 43 años, enfrenta cargos de agresión sexual con arma mortal, secuestro de un menor de 13 años e intento de asesinato en relación al brutal ataque en contra del niño de 12 años.

El hombre fue detenido durante la madrugada de este martes en la ciudad de Doral tras la imperiosa búsqueda que las autoridades emprendieron desde las primeras horas del pasado sábado, cuando el niño fue encontrado deambulando en la calle con una herida de bala en la cara, de acuerdo con Univision.

El niño aún se recupera en el Jackson Memorial Hospital de la bala que lo alcanzó en la mandíbula y le salió por el otro lado de la cabeza, dejándolo temporalmente ciego, de acuerdo con News 6. Sin embargo, ya ha ofrecido algunos detalles de lo que ocurrió.

#UPDATE: Aliex Santiesteban has been identified and placed under arrest. We would like to thank the investigators from our Special Victim Bureau Sexual Crimes Unit and Sexual Predator & Offender Unit, our Forensic Services Bureau & @KathyFndzRundle for their hard work. https://t.co/nUD7CEE9Rk pic.twitter.com/R07GM12Fui

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 30, 2021