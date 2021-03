Niño sufre muerte cerebral después de probar el "Blackout Challenge" de TikTok

(NOTICIAS YA).-Niño de Colorado sufrió muerte cerebral después de hacer el famoso "desafío de asfixia" de TikTok y sus padres están alertando a otros.

Joshua Haileyesus, de 12 años, murió después de usar un cordón de zapato en el "Blackout Challenge", que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento, de acuerdo con la publicación de The New York Post.

Según los informes, Joshua, fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso de su baño el pasado 22 de marzo. El niño fue intubado y pronto declarado con muerte cerebral, citando a Fox 19.

Los médicos le dijeron a la familia que se prepararan para despedirse.

"Es desgarrador verlo acostado en la cama", dijo. “Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo", dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun, según el medio.

Cabe mencionar que este peligroso desafío ha sido tendencia en aplicaciones de redes sociales, como TikTok, y está a la vista de millones de menores de edad.

Se creó una cuenta de GoFundMe cuando estaba aun con vida, pero en estado crítico después de participar en el juego viral: "El juego ha existido durante años y, a veces, se lo conoce como el "Desafío Passout", "El juego de la asfixia", "Speed Dreaming" o "The Fainting Game", pero actualmente está ganando terreno en TikTok", se explica en la página de la fundación.

Se advierte también que, "sin que sus padres lo supieran, Joshua había estado jugando este peligroso juego sin ser consciente de los riesgos involucrados".

El lunes por la noche, varias docenas de amigos, parientes y vecinos se reunieron en el Children's Hospital Colorado en Aurora para orar por un milagro, pero Joshua perdió la batalla.

La familia dijo que Joshua usaba con frecuencia las redes sociales y estuvo expuesto a los aspectos positivos; pero también a sus peligros: “No es una broma en absoluto. Y puede tratarlo como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto ”, dijo su padre a The Denver Channel.