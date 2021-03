Por qué usted debería laminar su certificado de vacunación COVID-19

(NOTICIAS YA).-En la carrera contra el coronavirus, ya se han completado varias metas, cada día más personas son aptas para recibir la inmunización. Pero, ¿qué sigue después?... Es probable que pronto usted tenga que llevar su carné de vacunación con usted, especialmente si va a viajar o si va a asistir a eventos masivos.

Y pensando en ello, varias tiendas están ofreciendo el servicios de laminación de los certificados gratis, esto con el fin de evitar que se dañen o se borre la información.

Office Depot ofrecerá este servicio sin costo hasta el 25 de julio del 2021. Así que cuando vaya a este establecimiento u Office Max debe presentar el código 52516714 en una de las cajas registradoras.

Protect your proof of vaccination. Get a coupon for a FREE lamination of your completed COVID-19 vaccination card. Offer valid in-store only. Ends 7/25/21

— Office Depot (@officedepot) March 25, 2021