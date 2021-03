Xuxa dice que medicamentos se prueben con presos, "serían útiles para algo antes de morir"

(NOTICIAS YA).- La cantante brasileña Xuxa sostuvo en días recientes que las vacunas y medicamentos deberían ser probados con los prisioneros para hacer hincapié en su postura de defensa a los animales, quienes no tienen el poder de decisión y son utilizados con fines científicos en muchos laboratorios. La artista dijo esto durante un conversatorio en vivo de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro.

"Creo que al menos serían útiles para algo antes de morir (los presos), ¿entiendes?". Asimismo, continuó su explicación diciendo que, ya que hay personas condenadas a pasar varias décadas en prisión, podrían "ayudar en algo", argumentó la artista.

Por otro lado, la artista se equivocó al sugerir que pudieran ayudar mientras cumplían su condena de por vida en la cárcel, pero en Brasil la pena máxima es de 40 años.

Según NBC Total, Xuxa advirtió que iba a decir algo controversial antes de hablar, pero esto no la libró de las críticas.

Ante el juicio del público sobre sus expresiones, el pasado sábado, Xuxa, decidió disculparse con un mensaje que colgó en su cuenta de Twitter, aunque lo hizo para explicar que se malinterpretó lo que quiso decir.

“Estoy aquí para disculparme con todos ustedes. No utilicé las palabras adecuadas. Pensé una cosa, pensé muchas cosas, quería hablar de muchos temas, y no escapar del tema que era sobre animales, maltrato, gente que hace muchas cosas maltratando vidas. Pero hice lo mismo. Yo también juzgué, también maltraté y también usé palabras que no debieron haber sido usadas, así que estoy aquí para disculparme”, comenzó”, sostuvo.

“Algunas personas usaron la expresión de que estaba hablando de razas, negros, prisioneros negros, gente pobre. Nada de eso pasó en mi cabeza. Me vino algo que es: Una persona viola a una niña, que está en una cárcel, años allí. Podría pensar en ayudar a otras personas de alguna manera. ¿Está mal? Está mal ¿Me expresé mal? Me expresé mal “, agregó la cantante.

Finalmente dijo, Sé que tenemos algunos defectos en Brasil, y uno de ellos es este. ¿Quién soy yo para decir que estas personas están allí y deberían quedarse allí o morir allí? ¿Quién soy yo para hacer esto? Si hago eso, estoy siendo tan malo como estas personas que también maltratan a otras vidas y que no deberían hacer eso”.

