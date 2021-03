Arrestan a hombre por brutal golpiza a anciana asiática en calle de NY

(NOTICIAS YA).- Una anciana asiática fue brutalmente atacada cerca de una icónica calle de Nueva York por un hombre que ya ha sido arrestado, y quien ahora se sabe estaba en libertad condicional por asesinar a su propia madre en 2002.

Brandon Elliot, de 38 años, fue arrestado y acusado de agresión y delitos de odio después de que la policía cubrió el vecindario del centro de Manhattan con carteles de “Se Busca” con su foto, ofreciendo una recompensa de $2,500 por información que condujera a su paradero.

Elliot fue liberado de prisión en 2019 después de cumplir una condena por asesinar a su madre 17 años antes, de acuerdo con un portavoz de la policía de Nueva York.

La policía inició la búsqueda del sospechoso con la difusión de un video de vigilancia que muestra la brutal golpiza en contra de la mujer de ascendencia asiática, de 65 años.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021