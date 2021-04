Asistencia financiera para gastos funerarios al fallecer por Covid

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Líderes en el condado de Monterey dan a conocer mas detalles sobre la asistencia para gastos funerarios para las personas cuyos familiares han fallecido por el Covid-19.

Centenares de personas de la costa central agradecen esta asistencia porque muchos han tenido que pagar hasta 2000 12.000 $ en gastos funerarios

"Cuando ella murió descubrimos que no tiene cobertura nada del coche y no cubrió nada el funeral esta seguranza no le cubrió . me hace falta mi mama" dijo Sergio Sanchez.

La madre de Sergio Sánchez falleció en noviembre del 2020 a causa del Covid 19.. El aseguró que no cubrió, los gastos de cerca de 9 mil dólaress tuvieron que ser distribuidos entre toda la familia.

Sergio recibe con agrado la noticia sobre la asistencia financiera de fema , quizas su hermando quien acaba de salir del hospital por Covid pueda beneficiarse.

Los residentes del condado de Monterey pronto podrán acceder al alivio de

gastos funerarios de fema a partir de principios de abril.. El condado de Monterey ayudará a quienes presenten la solicitud con recursos y apoyo durante el proceso.

El condado de Monterey ha perdido 341 residentes a causa de covid-19. Las familias que han perdido a un ser querido, deben comenzar el proceso de asistencia averiguando si son elegibles.

"La persona que va aplicar tiene que ser un ciudadano un residente legal de los Estados Unidos o de los territorios pero la persona que falleció nada más tiene que haber fallecido en los Estados Unidos

sabemos que van a hacer disponible hasta 9000 dólares de reembolso porque la persona que falleció o 35.500 por aplicante

dijo Elsa Jimenez.

Para ser elegible la persona debio falleceer en los estados unidos por el Covid.

"Lo que si se va a requerir es que tengan un acta de función que indica que esta persona falleció por Covid hay complicaciones de Covid y también tiene que tener los recibos del contrato con la funeraria otros comprobantes de los gastos que se hicieron,

toma efecto desde enero del 2020" comentó Elsa Jimenez.

El programa comenzara en abril, no se ha dicho cuando. La oficina de servicios de emergencia ha establecido una página web dedicada a la

información sobre el programa:

http://www.co.monterey.ca.us/government/departments

http://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance

También podrá llamar al 211 en el condado de Monterey para tener más información sobre esta asistencia para fondos funerarios.