Base militar en Colorado podría ser el albergue para menores migrantes no acompañados 

(NOTICIAS YA).-La base de la Fuerza Aérea Peterson en Colorado Springs podría proporcionar alojamiento temporal para niños migrantes no acompañados, aunque hasta el momento no es algo confirmado por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Funcionarios de dicha agencia visitaron la base hace una semana por pedido del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para determinar si es adecuada para proporcionar vivienda temporal, según el portavoz del Departamento de Defensa, Chris Mitchell.

Recordemos que el gobierno federal ha utilizado bases militares para albergar a inmigrantes y refugiados en el 2017, pero las bases de Colorado no se han utilizado para ese propósito, esto de acuerdo con un análisis del Servicio de Investigación del Congreso no partidista.

Las bases más cercanas a la frontera sur, en Texas, Nuevo México, California y Oklahoma, se utilizaron durante el mandato del presidente Barack Obama .

“Con la visita de evaluación ahora completa, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos HHS determinar si enviarán una solicitud formal para usar la instalación como apoyo de vivienda temporal”, dijo Mitchell en un correo electrónico. "En este momento, el Departamento de Defensa DoD no ha recibido una solicitud de apoyo en la base militar Peterson AFB".

Miles de personas se han presentado en la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo, y la administración del presidente Joe Biden no está enviando a niños no acompañados de regreso a sus países de origen. El martes, La Prensa Asociada The Associated Press informó que periodistas pudieron recorrer un centro de detención fronterizo principal severamente abarrotado para niños migrantes en Texas, con más de 4,000 personas retenidas en una estructura de carpa destinada solo para 250 personas.

La semana pasada, el Departamento de Defensa aprobó una solicitud del HHS para usar un dormitorio desocupado en una base en San Antonio y un terreno en Fort Bliss en Texas para viviendas.

Las bases serán reembolsadas y la vivienda "no afectará negativamente el entrenamiento, las operaciones o la preparación militar", dijo un portavoz del Pentágono.

La agencia AP también informó que se están alojando a niños en centros de convenciones en Dallas y San Diego.

El representante republicano Doug Lamborn, quien representa a Colorado Springs en el Congreso, dijo que "es realmente perturbador" que la administración del presidente Joe Biden considere usar Peterson para albergar a menores no acompañados.

La base es de vital importancia para la defensa nacional porque alberga el Comando Espacial y el Comando Norte, puntualizó.

"El presidente es directamente responsable de esta crisis y sus acciones han alentado a los extranjeros indocumentados a correr hacia nuestra frontera", dijo Lamborn en un comunicado.

Los activistas por los derechos de los inmigrantes en Colorado Springs dicen que si la base se elige como un sitio de vivienda temporal, será una oportunidad para que la ciudad reciba a los niños, la mayoría de los cuales tienen familiares en los EE.UU.