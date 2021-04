Fingió ser víctima de asalto tras atacar brutalmente a niño en Miami-Dade

(NOTICIAS YA).- El sospechoso de cometer una aberrante serie de crímenes en contra de un niño de 12 años en Miami-Dade pidió ayuda a la policía haciéndose pasar por víctima de un violento asalto tras abandonar a su propia víctima.

Después de secuestrar, violar y dispararle al niño en el vecindario de Brownsville en Miami-Dade, Aliex Santiesteban habría continuado su camino hasta Miami Beach, en donde él mismo llamó a la policía.

El hombre, de 43 años, estaba en la intersección de Euclid Avenue y 10th Street cuando alertó a la policía sobre un falso asalto, alegando que sus atacantes lo hirieron en la mano.

Santiesteban recibió atención médica en el Mount Sinai Medical Center en Miami Beach, de acuerdo con la policía, detalla Local 10. Sin embargo, la lesión en la mano en realidad se la hizo mientras atacaba al niño en Miami-Dade.

El brutal ataque en contra del niño conmocionó a la comunidad durante el fin de semana y los detectives iniciaron una investigación que los llevó hasta el departamento de Santiesteban, cerca del Overtown Youth Center de Miami, durante el lunes.

“Definitivamente tenemos evidencia de ADN que es convincente, así como evidencia física de que sabemos que el sujeto estaba en el área debido al buen trabajo policial a la antigua”, dijo el mayor Brian Rafky, jefe de la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Miami-Dade.

#UPDATE: Aliex Santiesteban has been identified and placed under arrest. We would like to thank the investigators from our Special Victim Bureau Sexual Crimes Unit and Sexual Predator & Offender Unit, our Forensic Services Bureau & @KathyFndzRundle for their hard work. https://t.co/nUD7CEE9Rk pic.twitter.com/R07GM12Fui

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 30, 2021