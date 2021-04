Marzo 31, día internacional de la visibilidad transgénero

(NOTICIAS YA).-Hoy, las personas transgénero y no binarias de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Transgénero.

Esto en un momento cuando la visibilidad de las personas transgénero en los EE.UU. se encuentra en su punto más alto en la política, los medios y los deportes, hoy es un día para que los aliados y defensores se presenten y muestren su apoyo.

¿Cómo comenzó?

El Día de la Visibilidad Transgénero (o TDOV) fue fundado en 2009 por Rachel Crandall, una activista transgénero con sede en Michigan y Directora Ejecutiva de Transgender Michigan. Se inició como un día de concientización para celebrar los éxitos de las personas transgénero y no conformes con su género y como un día importante para la comunidad LGBTQ.

Gina Millán - Vocera de la organización COLOR, habla sobre la discriminación hacia las personas trans en la comunidad hispana incluso para acceder a servicios de salud, vivienda, procesos legales, etc.

Si bien el Día del Recuerdo de las Personas Transgénero (o TDOR) se celebra todos los años el 20 de noviembre para conmemorar a las personas transgénero que han perdido la vida como resultado de la violencia contra quienes se identifican como trans, el TDOV es un día dedicado a honrar y empoderar las vidas de las personas transgénero y personas no binarias.

La importancia de la representación transgénero

El día de hoy ilustra la importancia de la representación transgénero en todo el mundo, especialmente porque las personas transgénero y no conformes al género enfrentan riesgos todos los días. Según una encuesta reciente de Gallup, el 11,3 por ciento de los adultos LGBT se identifican como transgénero.

Bianey García - Activista

Cómo apoyar

Aquí hay algunas formas de apoyar a la comunidad transgénero hoy:

Busque historias de creadores transgénero. Busque historias y medios auténticos que hayan sido creados por la comunidad transgénero, como el Transgender Film Center, una organización sin fines de lucro que apoya a cineastas transgénero y sus proyectos.

Llame a su centro LGBTQ local. Vea qué tipo de ayuda necesitan, ya sea como voluntario u ofrecer un servicio que usted puede proveer. En Colorado usted puede visitar The Center on Colfax o la organización COLOR donde puede encontrar eventos y distintas formas de ayudar.

Today we honor the lives of our transgender & gender-non-conforming loved-ones as we commit to advocating for repro justice. We must commit to pushing back against any attacks 2 transgender ppl by using our platform to advocate for the freedom we enjoy as cisgender Latinxs. #TDOV pic.twitter.com/6qwK5X3bD3

Lea sobre el tema. Puede comenzar por aprender la terminología básica que rodea a la comunidad transgénero. Por ejemplo, las personas a menudo confunden orientación sexual e identidad de género. Hay muchos lugares en línea disponibles que comparten consejos sobre cómo ser un buen aliado .

Muchas personas transgénero están felices de hablar sobre su experiencia, pero usted no siempre debe asumir que ese es el caso. Existen varios recursos disponibles para ayudarlo si desea obtener más información sobre la comunidad y cómo brindar apoyo.

Y por último, denuncie los actos violentos en contra de las personas trans.

Esta tarde The Center on Colfax llevará a cabo un evento virtual para celebrar este día a través de la red social Twitch en este enlace: https://www.twitch.tv/denvertransvisibility

To the trans community: we see you, we celebrate you, we uplift you, and we will continue fighting for your protection and equality. Now more than ever, the trans community is under attack for simply existing, and we must stand in solidarity against anti-trans hatred. pic.twitter.com/SiUTJI8yJg

— The Center On Colfax (@CenterOnColfax) March 31, 2021