Negocios podrían hacer la vacunación un requisito de empleo

(NOTICIAS YA).- Con cada vez más residentes recibiendo la vacuna contra el Covid-19, surge la duda sobre cuál será la nueva dinámica para el regreso a trabajar; y muchas empresas ya planean convertir la inmunización en un requisito para el empleo.

“Pues llegaban personas y si nos preguntaban que si estábamos vacunados", comenta Hilda Vallejo, propietaria de negocio en el sur de San Diego. Y es que con más vacunas disponibles, son más los clientes que preguntan a Hilda si los empleados de su restaurante ya están vacunados.

“Yo les estoy diciendo a los empleados, pero como son ellos más jóvenes, van por etapas.”

La mitad de los empleados ya tienen al menos una dosis de la vacuna; una práctica que cada vez más negocios plantean adoptar en esta nueva realidad post-pandemia

“La mayoría un 80, 90 por ciento, van a requerir; están requiriendo y van a requerir, que los empleados se vacunen", explica el miembro de la Junta de la Camara Hispana de Comercio de San Diego, Jesse Navarro.

La intención es minimizar el riesgo de los empleados, dueños y clientes que puedan recibir.

“Si una personas, un empleado, no quiere vacunarse, hay una buena posibilidad de que no pueda volver a trabajar, que no pueda regresar, y eso se puede convertir en una situación en una demanda legal.”

Tendría que haber una razón muy justificada para que un empleado pueda negarse a recibir la vacuna, quien para lograrlo tendría que entrablar un proceso legal y que un juez determine la resolución.