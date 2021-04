Urgen a residentes mayores de 16 años vacunarse

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de salud en el estado de Kansas han estado trabajando duro para obtener más vacunas contra Covid-19. Sin embargo, el problema ahora no es el abastecimiento de vacunas, sino la falta de interés de muchos residentes de ponérsela.

El condado Sedgwick continúa recibiendo miles de dosis para vacunar a residentes del área de Wichita, como Filemón Tavares. El acudió a una farmacia para vacunarse.

¨Fui a Walgreens y estaba más lento, había dos personas delante de mí. Y les pregunté qué podría hacer, y me dijeron que ya estaba ahí me dijeron que podía firmar los papeles y me lo hicieron gratuito¨, explicó Tavares.

El residente de wichita diabético y contó que contrajo Covid-19 hace algunos meses. El no dudó en ponerse la vacuna a pesar de que sufrió efectos secundarios.

¨Anoche me sentía asustado pero ya me siento bien, se me quito lo molido pero me imagino que era porque me acosté de lado¨, dijo Tavares.

Catalina Vega tampoco dudó en vacunarse. Desafortunadamente el año pasado ella y su madre contrajeron Covid-19.

¨Nada que dudé. Luego, luego, fui a ponerme la vacuna. Yo me vi muy enferma y perdí a mi mamá por el Covid-19¨, dijo Vega.

Sin embargo, las autoridades indican que muchos residentes desconfían de la vacuna. Las clínicas instaladas en el área siguen operando pero no a toda su capacidad y hay citas disponibles todos los días.

Autoridades de salud han indicado que tienen la capacidad de vacunar aproximadamente a 4000 personas por día. Sin embargo, en muchos centros de vacunación, la demanda es mucho menor a las dosis disponibles.

Como ya estamos en la quinta fase de vacunación, cualquier persona mayor de 16 años puede hacer una cita para vacunarse en Kansas.

Residentes del área de Wichita pueden hacer su cita llamando al 316-660-1029 o visitando el sitio de internet del condado Sedgwick.